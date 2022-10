Viih Tube e Eliezer revelam sexo do bebê que estão esperando em festa com tema Big Brother; confira

A youtuber e ex-bbb Viih Tube e o ex-bbb Eliezer anunciaram neste domingo (16) que o bebê que estão esperando é uma menina. Os dois realizaram um chá revelação para familiares e amigos, transmitido ao vivo no canal do YouTube de Viih.

O evento, chamado 'BBBaby', teve o tema Big Brother Brasil, reality que Viih participou em 2021 e Eliezer, em 2022. Além da decoração com elementos do programa, o evento teve animadores fantasiados de dummys, personagens clássicos da organização do BBB.

Seguindo o tema, a revelação do sexo do bebê foi feita em uma "prova bate volta", com três fases. Vestidos de branco, Viih e Eliezer precisaram escolher entre 20 cilindros, até achar o cilindro sorteado com balões verdes e roxos, que anunciava um vídeo de Tiago Leifert. O ex-apresentador parabenizou o casal e anunciou o momento da revelação: o casal foi surpreendido com baldes de tinta rosa, indicando que é uma menina.

O chá teve a tradicional brincadeira de "aposta" do sexo do bebê. Quem torcia para que o bebê fosse uma menina, deveria vestir roxo. Já os convidados que apostavam em um menino, usaram roupas verdes.

Antes da revelação, o casal participou de brincadeiras, como um teste de conhecimentos sobre bebês e uma simulação de troca de fraldas.

O casal anunciou a gravidez em 20 de setembro, pelas redes sociais. Viih, de 20 anos, e Eliezer, de 32, oficializaram o relacionamento em agosto deste ano.

GRAVIDEZ NÃO FOI PLANEJADA

Em setembro, Viih Tube afirmou que a gestação não foi planejada, mas afirma estar muito feliz pelo sonho de ser mãe. "Minha mãe me teve com 24 e nossa diferença de idade sempre foi muito gostosa, sempre quis ser mãe cedo também, claro que fui pega de surpresa mas foi o susto mais em paz que já tive!", revelou.

Na publicação, Viih Tube comemorou a gravidez. "Vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser!", disse.

O casal já criou uma conta no Instagram para compartilhar os momentos do bebê, que somou mais de 249 mil seguidores em 1 hora.