Após Any Gabrielly, Noah Urrea anuncia saída do Now United

O cantor Noah Urrea anunciou a saída do grupo Now United para focar na carreira solo, nesta terça-feira (18). Em setembro, a brasileira Ana Gabrielly também anunciou que deixará a banda.

O Now United vai realizar a turnê 'Forever United' em novembro, com a presença de Ana Gabrielly e Noah. O grupo se apresenta em São Paulo, em 19 de novembro.

Noah falou sobre a saída em um vídeo no Instagram, em um post conjunto dos perfis da banda e do cantor. O novo integrante do grupo para representar os Estados Unidos já foi anunciado: Zane Carter.

"Eu estou muito animado para os próximos shows, espero que vocês também estejam, porque serão meus últimos shows como um membro da Now United. Depois das apresentações, eu vou focar completamente em minha carreira solo", disse Noah.

O cantor também apresentou o novo integrante. "Eu não poderia estar mais empolgado de anunciar esse lindo homem, que é tão talentoso e tão merecedor dessa vaga", afirmou Noah, introduzindo Zane ao vídeo.

Novo membro

Legenda: Zane Carter será o novo representantes dos EUA no Now United Foto: Reprodução/Instagra

"Estou muito animado de ingressar no grupo. E estou ainda mais grato, pois estou rodeado e abençoado com as mais legais e talentosas pessoas", disse Carter. No Instagram, Zane afirmou que estar na banda sempre foi um sonho.

Ele agradeceu a Simon Fuller, empresário da banda, e aos demais integrantes Em 2021, Carter participou do bootcamp do Now United em Abu Dhabi. Na época, ele foi um dos escolhidos para uma vaga, mas só foi anunciado agora, com a saída de Noah.

Zane já é próximo dos outros integrantes da banda. Ele já compartilhou fotos ao lado de vários membros do grupo, como Alex Mandon Rey, Josh Beauchamp e o próprio Noah Urrea.

Ele tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Tiktok, famoso por compartilhar vídeos de lip-sync. No Instagram, ele compartilha vídeo de canto, momentos de diversão e fotos na academia.