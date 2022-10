Cara Delevingne faz aparição com aspecto saudável após ser vista desorientada em aeroporto

A modelo britânica Cara Delevingne fez aparição pública com aspecto mais saudável durante o evento Fremantle Photocall, no MIPCOM, em Cannes, França, nesta segunda-feira (17). A presença foi notada principalmente após ser flagrada parecendo desorientada no aeroporto de Van Nuys, em Los Angeles, na California.

Em setembro, a atriz escreveu uma mensagem no Twitter agradecendo o apoio dos fãs. "Obrigada a todos pelo esforço e apoio", disse, junto a uma postagem da escritora Molly Knight, que tem um livro sobre saúde mental no beisebol.

Relembre o caso

No início do último mês de agosto, Cara foi flagrada no aeroporto, de cabelos despenteados, calça jogger e uma camiseta da cantora Britney Spears. Ela não usava calçados, apenas um par de meias, e parecia estar desorientada.

À época, o jornal Daily Mail publicou que a atriz teria atrasado duas horas para um voo no avião particular de Jay-Z. Além disso, Cara teria abandonado a aeronave 45 minutos depois e foi vista fumando e falando de forma nervosa ao telefone, que deixou cair várias vezes. O vídeo circulou pelas redes sociais.

Esta, porém, não foi a primeira vez que a artista demonstrou estar enfrentando problemas de saúde. Em 2015, segundo o jornal O Globo, ela assumiu ter usado drogas no início da sua carreira de modelo.