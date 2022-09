Cara Delevingne é vista agindo de forma descontrolada e familiares planejam intervenção; veja vídeo

Um vídeo de Cara Delevingne está preocupando fãs e familiares. Em imagens divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail, na quarta-feira (7), a super modelo foi vista descalça em um aeroporto enquanto falava descontrolada no telefone.

Conforme noticiado pelo jornal britânico, inicialmente, Cara Delevingne foi vista a caminho do aeroporto com os pés pendurados na janela de um carro.

Assista:

Cara Delevingne deixou aeronave de Jay-Z

De acordo com a Daily Mail, com base no vídeo, a modelo estaria duas horas atrasada para um voo no avião particular de Jay-Z. Cerca de 45 minutos depois, teria deixado a aeronave.

De volta à pista, a atriz apareceu vestindo uma camiseta da Britney Spears, calça preta e meias amarelas sem sapatos.

Cara Delevingne aparece extremamente agitada, como se ela não conseguisse controlar os movimentos de seu corpo. Ela se curvava, deixava o telefone cair no chão e aparentava estar bem nervosa.