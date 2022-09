Cara Delevingne se pronuncia pela 1° vez após ser vista desorientada em aeroporto

A atriz Cara Delevingne se manifestou pela primeira vez, nesta terça-feira (20), após episódio em que apareceu desorientada no aeroporto de Van Nuys, em Los Angeles, na California. "Obrigada a todos pelo esforço e apoio", escreveu ela no Twitter, junto a uma postagem da escritora Molly Knight, que tem um livro sobre saúde mental no beisebol.

No tuíte, Molly conta uma história de quando, de forma discreta, "sem fanfarra", Cara doou uma quantia generosa em dinheiro a uma comunidade de desabrigados no auge da pandemia de Covid-19.

"Ela sempre foi aberta sobre suas lutas de saúde mental no passado. Cara, nós te amamos. Você é amada, valorizada e respeitada por pessoas que nunca conheceu", escreveu a escritora, que concluiu a mensagem para a modelo, dizendo: "Você é luz neste mundo".

Nos comentários da postagem de Cara, muitos fãs enviaram mensagens de apoio à artista neste momento difícil.

Relembre o caso

No início do último mês de agosto, Cara foi flagrada no aeroporto, de cabelos despenteados, calça jogger e uma camiseta da cantora Britney Spears. Ela não usava calçados, apenas um par de meias, e parecia estar desorientada.

À época, o jornal Daily Mail publicou que a atriz teria atrasado duas horas para um voo no avião particular de Jay-Z. Além disso, Cara teria abandonado a aeronave 45 minutos depois e foi vista fumando e falando de forma nervosa ao telefone, que deixou cair várias vezes. O vídeo circulou pelas redes sociais.

Esta, porém, não foi a primeira vez que a artista demonstrou estar enfrentando problemas de saúde. Em 2015, segundo o jornal O Globo, ela assumiu ter usado drogas no início da sua carreira de modelo.