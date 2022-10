Quem está na roça? Veja nomes e como foi a quinta votação em A Fazenda 14

A quinta roça de A Fazenda 14, da TV Record, começou a ser formada no programa desta terça-feira (18). Nesta noite, a fazendeira Bia Miranda indicou o participante Shay direto para o banquinho. A votação dos peões também movimentou a formação da roça.

Além do iraniano, Thomaz Costa, Deolane Bezerra e Lucas Santos também estão próximos da berlinda, mas um deles pode se salvar ao ganhar a prova do fazendeiro, que será realizada na quarta-feira (19). Thomaz já está garantindo na berlinda, pois foi vetado da prova por André Marinho.

Poderes do lampião

A votação também teve interferência dos poderes do lampião, guardados por André Marinho, vencedor da Prova de Fogo. Ele escolheu ficar com o poder da Chama Preta e deu o poder da Chama Verde para Deolane Bezerra.

O poder da verde, escolhido pelo público, permitia indicar um dos moradores da baia (Thomaz Costa, Alex Gallete, Lucas Santos e André Marinho) para a roça. Deolane escolheu enviar Thomaz para a berlinda.

Já com outro poder da chama, André conseguiu anular o veto de Lucas, que ocupou o último banco da roça e pode escolher Shay para ficar de fora da disputa pelo fazendeiro da semana. Com a mudança, André tirou Thomaz da dinâmica, o transformando no primeiro garantido na berlinda.

A eliminação de um dos peões acontece na quinta-feira (20).

COMO FOI FORMADA A ROÇA?

A fazendeira Bia Miranda indicou Shay diretamente para a Roça. "Eu vou indicar essa pessoa por vários motivos levantados aqui já. E atualizando que nessa semana, em uma discussão, ele cuspiu na cara do Tiago. E sempre que eu vou me posicionar em alguma coisa, ele fala para eu ficar quieta porque eu não tenho idade para estar aqui", disse a fazendeira.

Deolane foi para berlinda ao ser a mais votada pela casa. Thomaz acabou indicado pela advogada, que ganhou o poder da Chama Verde.

Já Lucas sobrou na tradicional dinâmica do resta um, na qual o participante que ficar por último vai para a roça.

QUEM VOTOU EM QUEM

Iran Malfitano votou em Deolane Bezerra;

Tiago Ramos votou em Ruivinha de Marte;

Bárbara Borges votou em Deolane Bezerra;

Moranguinho votou em Ruivinha de Marte;

Lucas Santos votou em Ruivinha de Marte;

Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra;

André Marinho votou em Ruivinha de Marte;

Shay votou em Deolane Bezerra;

Pétala Barreiros votou em Ruivinha de Marte;

Ruivinha de Marte votou em Deolane Bezerra;

Thomaz Costa votou em Deolane Bezerra;

Deolane Bezerra votou em Ruivinha de Marte;

Pelé Milflows votou em Deolane Bezerra;

Kerline Cardoso votou em Deolane Bezerra;

Vini Buttel votou em Ruivinha de Marte;

Alex Gallete votou em Deolane Bezerra

