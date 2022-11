Comentário de Thiaguinho faz fãs especularem possível gravidez de Carol Peixinho

Os fãs do cantor Thiaguinho ficaram desconfiados, nesta segunda-feira (7), quando o artista deixou um comentário suspeito na foto da atual namorada, Carol Peixinho.

“Mais um dia delicioso com minha família de Salvador! Obrigado por me receberem tão bem! Sempre! E com a neném que já já tá na área!”, escreveu ele na publicação da mulher.