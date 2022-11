Michelle Mibow usou WhatsApp para fazer alerta de que não estava bem pouco antes de morrer

A passista Michelle Mibow, encontrada sem vida pelo noivo dentro de casa, na última segunda-feira (7), enviou mensagens para uma amiga, pouco antes de falecer. Em textos de WhatsApp, ela chegou a contar que não estava se sentindo bem. As informações são do G1.

Finalista do concurso de musas do "Caldeirão do Huck", Michelle, de 40 anos, era destaque de várias escolas do Carnaval paulista.

Conforme o irmão de Michelle, o assistente de transporte Felipe da Costa Chaga, de 44 anos, a passista foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Ele relatou que, há quatro meses, Michelle convivia com sintomas de labirintite e enjoos frequentes.

"A minha irmã estava com sintomas de labirintite e com muitos enjoos. Nos últimos meses, ela estava tentando entender os sintomas que estava sentindo e passou por uma série de exames. Mesmo assim, a Michelle ainda não estava com um diagnóstico fechado", afirmou o irmão da passista.

Sintomas

A passista afirmou em conversa com a amiga que estava "quietinha" porque estava "dodói", com "uma labirintite gigante".

Conforme apurado pela reportagem, o noivo dela, Sergio Vieira, que é bombeiro, chegou na casa deles e encontrou Michelle caída no chão.

Ele ainda tentou reanimá-la, mas a tentativa não teve êxito, e a passista acabou morrendo.