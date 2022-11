Michelle Mibow, musa do Carnaval e do 'Caldeirão', é encontrada morta em casa

A passista Michelle da Costa Chaga, um dos grandes nomes do Carnaval paulista, foi encontrada morta em casa, na noite desta segunda-feira (7). A dançarina tinha 40 anos e a suspeita da família é que ela tenha sido vítima de um infarto. As informações são do g1.

Conhecida como Michelle Mibow, a dançarina foi encontrada pelo marido, que é bombeiro, já desacordada no chão do imóvel. Ele ainda tentou reanimá-la, mas a tentativa não teve êxito e a passista acabou morrendo.

Além de bailarina, Michelle era coreógrafa. Durante a carreira no Carnaval Santista, foi rainha da bateria da Escola de Samba União Imperial e da Unidos dos Morros. Atualmente, era a madrinha da bateria Chapa Quente.

Em 2013, ela chegou a ser finalista do concurso Musa do Caldeirão do Huck, da Globo.

Destaque na capital paulista

A passista ainda foi coroada como Rainha do carnaval santista 2007 e Rainha do carnaval de São Vicente, em 2017. Na capital paulista, Michelle recebeu o título de Princesa da Escola de Samba Vila Maria e foi Musa da Águia de Ouro, duas das mais tradicionais agremiações do carnaval de São Paulo.

Em 2019, ela recebeu o prêmio 'Estandarte Santista', com cerca de 252.592 votos.