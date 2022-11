MC Loma desabafa sobre pai de sua filha: 'não é presente e me humilhou'

Em entrevista ao 'PodCats', nesta segunda-feira (7), MC Loma revelou que o pai de sua filha, Melanie, "não é presente, não presta" e a humilhou quando ela contou que estava grávida. A funkeira participou do episódio junto às amigas Mirella e Mariely, que também fizeram duras críticas ao pai da criança, cuja identidade é mantida em sigilo pela própria cantora.

"Hoje em dia, o povo na internet ama dar fama para gente que não presta e vão acabar dando fama para ele, que me humilhou", desabafou Paloma no bate-papo com Camila Loures e Lucas Guimarães.

Pai da filha de MC Loma

O trio de amigas comentou ainda que, embora Melanie tenha nascido "a cara do pai", ele pediu para fazer um teste de DNA para ter certeza da paternidade. "Ele não manda mensagem. Quando eu falei que [a bebê] era dele, ele falou: 'tá bom, mas a gente vai fazer DNA. E meus advogados vão falar com você, porque eu não quero mais falar com você".

De acordo com a cantora, o pai de Melanie "não trabalha, é lascado". "Eu não queria falar nada para não prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê, porque Melanie não precisa de nada", disse.

Além disso, o rapaz teria mentido ao afirmar que não podia ser pai, visto que teria outros dois filhos além de Melanie.

No podcast, Camila Loures também perguntou se o homem pediu, em algum momento, que a gestação fosse interrompida. "Pediu não. Porque eu juro que ia lá na cidade dele fazer ele desaparecer no mundo. Ele não é doido", respondeu Paloma. Assista à entrevista na íntegra:

Nascimento da filha

Desde o nascimento de Melanie, que completa dois meses de vida nesta semana, MC Loma foi questionada diversas vezes na internet sobre a paternidade da criança. Em alguns casos, a funkeira chegou a dar respostas irritadas aos seguidores, afirmando que teria feito a filha sozinha.

Em suas redes sociais, a também influenciadora digital mostra cotidianamente a rotina com a filha. Numa das postagens, ela escreveu que conheceu o seu "amor verdadeiro". "Eu vou batalhar e lutar pra você ser a criança mais feliz desse mundo, pra você ter um futuro e uma infância linda. [...] Você mudou minha vida por completo".