Citado como pai da filha de MC Loma, Nakagima rebate cobranças: 'é minha amigona'

O surfista Flávio Nakagima, conhecido pelo reality show 'Ilha da Record 2', usou as redes sociais para esclarecer que não é pai de Melanie, filha da cantora MC Loma.

Nas imagens, o atleta revelou uma série de mensagens que recebe com frequência nas redes sociais, muitas comentando que ele deveria assumir a paternidade da criança. Ele revelou que não possui nenhum parentesco com a bebê de quase dois meses.

"Tem muita gente me mandando mensagem, é uma coisa muito chata, referente à filha da MC Loma, a Melanie. A MC Loma é minha amigona, adoro ela, mas eu não sou o pai da filha dela. Recebo mensagens todos os dias dizendo para assumir", começou no vídeo.

Em seguida, disse que deseja toda felicidade à amiga, mas também reforçou os pedidos por respeito. Atualmente, Nakagima namora a influenciadora Ste Viegas.

"A minha relação de amizade e consideração pela Loma, eu desejo todo o sucesso na carreira dela, torço pela família dela, a felicidade da família dela. Peço que respeitem a mim e a MC Loma. Respeitem minha namorada, tem muita gente mandando mensagem para a Ste, que vem recebendo mensagens. Ela não tem nada a ver com isso", continuou.

Por fim, ele declarou que falta empatia aos usuários das redes sociais, ressaltando que tem se incomodando com as mensagens baseadas apenas em rumores.

Defesa da namorada

Ste Viegas, que já participou do mesmo reality de Nakagima, também usou o Instagram para comentar o rumor, defendendo o atual parceiro.

"Eu e meu parceiro tentamos ignorar, mas não morreu, e as pessoas vêm me atacar. Tem muita gente achando que o Naka é pai do filho da Loma. Bom, gente, ele não é. Isso foi uma notícia fake criada por algum blog de fofoca e que acabou ficando por isso mesmo", disse.

Melanie nasceu em setembro, mas MC Loma havia anunciado a gravidez ainda no início deste ano, sem revelar a identidade do pai da criança. Até então, ela se mantém firme na ideia de que não irá revelar publicamente o nome dele.