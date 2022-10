Cantor Emílio Santiago terá corpo exumado para exame de DNA em suposto filho

O corpo do artista Emílio Santiago será exumado nesta quinta-feira (20), nove anos após a morte do artista. A intenção é realizar um teste de DNA para provar a identidade do suposto filho, Aleksander Nunes, de 43 anos, e indicar se ele é, de fato, herdeiro do músico.

Desde 2013, Aleksander aguarda autorização da Justiça para fazer teste de DNA e chegou até mesmo a fazer campanha para arrecadar fundos com o intuito de custear o exame.

O objetivo era chegar aos R$ 15 mil para pagar a exumação do corpo, o que resultaria na coleta do material genético que seria utilizado para fazer o exame de DNA.

Procurado em vida

Aleksander chegou a procurar Emílio Santiago quando ainda tinha 26 anos de vida. Na época, não foi reconhecido como filho biológico legalmente e nem teve a oportunidade de passar por exames enquanto o suposto pai ainda era vivo.

"Estou perdido. Já dei entrada na Justiça, mas o processo não anda. Eles já tinham que ter decretado o direito de fazer esse procedimento. Quero acabar logo com essa incerteza. Meus filhos estão sofrendo na escola com toda essa história", comentou na época.

O primeiro teste só viria dezoito meses após a morte de Emílio, comum exame realizado junto da meia irmã do cantor. Segundo o laudo, o grau de parentesco chegava a 63% de certeza, indicado a provável relação entre ele e Emílio. Entretanto, a comprovação só poderia vir com os restos mortais do artista.

Logo depois, um exame utilizando material genético de Santiago só comprovou 12% de possibilidade de os dois serem parentes diretos. Agora, a comprovação poderá ser mais correta com a exumação.