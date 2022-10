Boca Rosa revela motivo de término com Fred

A influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, falou o motivo de seu término com o influenciador e youtuber Fred, em entrevista ao podcast da Marília Gabriela. Ela disse que ficou confusa após dar luz a Cris, filho dos influenciadores.

No episódio do podcast 'Gabi de Frente de Novo', publicado nesta quarta-feira (19), Bianca disse que ainda não se sente completamente confortável para falar o motivo do término, pois está muito recente.

"O que eu posso dizer é que eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho. Muito confusa com tudo, comigo. Quem é a Bianca? Quem é a mulher?", revelou a influenciadora.

Bianca Andrade Influenciadora digital É pressão do trabalho, é pressão da maternidade, é pressão de todos os lados. E eu precisei respirar. Falei 'Gente, preciso respirar. Preciso entender quem eu sou, preciso me permitir, olhar outras coisas, olhar para um teto, sei lá, não olhar nada'

Ela admitiu que a pressão acabou desgastando o relacionamento. Bianca e Fred anunciaram a separação em abril deste ano. Na época, eles não deram detalhes sobre os motivos do término e afirmaram que a decisão foi tomada de forma pacífica.

Bianca e Fred

Os influenciadores assumiram o relacionamento em agosto de 2020. O filho do casal, Cris, nasceu em julho de 2021

Marília Gabriela também perguntou se a relação do casal foi abalada pelo trabalho dos dois na internet ou algum forma de competição. Bianca negou e afirmou que Fred não se importava por ela ter mais seguidores que ele.

"Para mim deu certo esse relacionamento justamente porque eu sentia que o celular não era tão importante quanto a nossa conexão", disse Bianca.