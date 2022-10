Após boatos de estar doente, Anitta afirma que 'está tudo bem'

A cantora Anitta negou estar com depressão, após fãs especularem sobre seu estado de saúde, nesta quarta-feira (19). Um vídeo que a cantora publicou nesta manhã gerou repercussão nas redes sociais.

Anitta publicou as imagens no Twitter para agradecer pelos três prêmios que ganhou no Prêmio Multishow, na noite desta terça (18). As especulações começaram pois a cantora aparece com curativos na mão esquerda e no braço direito. Ela também aparenta ter um tubo por baixo do casaco branco.

"Parece até que está num hospital, a voz mansa, esse casaco até o pescoço", disse um internauta no Twitter. "A Anitta tá bem? Acabei de ver um vídeo dela agradecendo os prêmios e parecia estar tão abatida, além de estar com um curativo na mão", disse outro.

Anitta se pronunciou no início da noite, afirmando que não está depressiva, muito menos triste. "Está tudo bem e estou muito agradecida", disse.

Internautas também cogitaram que a cantora esteja se dedicando a algum ritual de sua religião, o candomblé. "Dá para sentir a paz pelo vídeo", opinou um fã.

Prêmio Multishow

Os fãs já haviam notado o sumiço da cantora das redes sociais e de eventos públicos. Em seus perfis nas redes sociais, ela vem publicando poucos vídeos e fotos, em sua maioria materiais de divulgação e publicidade. A cantora terminou o namoro com o produtor Murda Beatz em setembro.

No Prêmio Multishow 2022, em que ela foi a mais premiada, a cantora não esteve presente. Ela enviou representantes para receber os prêmios: seu irmão, Renan, e dois fãs.

Anitta foi a vencedora das categorias de votação popular: Artista do Ano, Música do Ano, por 'Envolver', e Clipe TVZ, com 'Boys Don't Cry'.

No vídeo direcionado aos fãs, ela demonstrou gratidão pelas vitórias e afirmou que irá encontrá-los em breve. "Quero dizer que não pude estar presente, mas espero que vocês tenham gostado da ideia de levar fãs para receber os prêmios', disse no vídeo de agradecimento.

Respondendo a um internauta no Twitter, ela negou que dá pouca importância ao prêmio. "Meu país é meu porto seguro e minha eterna paixão. Realmente eu não tinha como ir. Mas já já volto com tudo pra gente celebrar", disse.

