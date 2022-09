Anitta critica Rock in Rio e diz que festival não valorizava o funk antes dela

Após passar dias afastada das redes sociais, Anitta voltou a publicar no Twitter, na tarde desta segunda-feira (12). A cantora resolveu agradecer a si mesma pela presença do funk no Rock in Rio, festival que movimentou a Cidade do Rock nos dois últimos fins de semana.

Em série de publicações, Anitta criticou o festival, afirmando que eles não valorizavam o funk antes de ela brigar por espaço nos palcos. "O funk só estava lá pq foi obrigado a ser engolido pelo festival... e eu sei bem de pertinho como".

A explicação foi dada depois de soltar uma indireta: "me situaram que hoje é segunda. Então agora que já acabou de fato [o festival] e não tem mais outra semana... pra não deixar ninguém de fora.. vim mandar o meu DE NADA".

"Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Não tem nada a ver com uma pessoa específico. Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente exaustiva não foi a toa", acrescentou.

Veja desabafo de Anitta sobre o Rock In Rio

Não é de hoje que Anitta faz críticas relacionadas ao Rock in Rio. Em 2017, a cantora se recusou a se apresentar no festival após ser impedida de fazer uma apresentação de funk.

Dois anos depois, no entanto, ela subiu ao Palco Mundo, onde realizou um dos maiores shows de sua carreira.

Neste ano, o funk foi representado por Ludmilla no evento, que foi a headliner do Palco Sunset no último dia de festival.

Ludmilla no Rock in Rio

Como o comentário de Anitta foi compartilhado após a apresentação de Ludmilla no Palco Sunset, no último domingo (11), internautas interpretaram o tuíte como uma indireta para a cantora da música "Verdinha". As duas são brigadas há anos.

Depois das especulações, a carioca negou estar se dirigindo a uma pessoa específica quando criticou a ingratidão dos outros artistas no festival. "Meu amore... eu JAMAIS mandaria indireta para nenhuma pessoa do funk", escreveu.

Anitta Cantora "E pra quem tá dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso... palco mundo".

Além da crítica de alguns seguidores, a funkeira Tati Quebra Barraco também parece não ter gostado do comentário da intérprete de "Envolver". No Twitter, Tati fez um post de agradecimento para Ludmilla, Valesca Popozuda e outras artistas do gênero.

Tati, que subiu ao palco para participação especial no show de Lud, disse que levou o "verdadeiro funk" ao evento e que "a história não se apaga [...] não importa quem fez mais ou menos".

Anitta e Ludmilla

As cantoras Ludmilla e Anitta protagonizaram uma discussão acalorada após o fim do Rock in Rio, em 2019. Isso porque Ludmilla não ficou nada satisfeita com a polêmica em torno da música "Onda Diferente", escrita por ela e cantada posteriormente com Anitta e Snopp Dogg.

A discussão envolvendo os direitos sobre a canção foi o estopim para o fim da amizade. Desde então, as cantoras têm discussões públicas que dividem a opinião do público.