Dua Lipa no Rock in Rio: cantora é alvo de memes após pedir delay na transmissão e atrasar show

A cantora Dua Lipa foi a atração principal do festival Rock in Rio na madrugada desta segunda-feira (12), em São Paulo. O atraso no início do show, o delay na transmissão da apresentação e a performance dos sucessos do álbum "Future Nostalgia" fizeram o nome da artista ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Prevista para entrar às 00h10, a britânica subiu no Palco Mundo somente 20 minutos após o horário planejado. Apesar do atraso, Dua cantou as 13 músicas da versão deluxe do disco, abrindo a madrugada com "Physical" e fechando com "Don't Start Now".

Além da demora em começar a apresentação, antes do evento, a cantora solicitou que o canal Multishow exibisse o show com 30 minutos de atraso, em relação ao festival ao vivo. Apesar de ter sido exibido na íntegra na emissora, o pedido irritou alguns espectadores e gerou memes nas redes sociais.

No Twitter, alguns usuários classificaram a artista como "inimiga do trabalhador brasileiro". Outro internauta da rede social disse que chegaria atrasado no trabalho após dormir tarde para assistir à apresentação.

No entanto, os atrasos não foram suficiente para diminuir a qualidade de apresentação, que conseguiu agradar até alguns fãs que estavam criticando Dua.

Além dos hits de "Future Nostalgia", a cantora ainda presenteou o público com dois hits do álbum: "New Rules" e "Be the One", esta que fechava os shows da turnê anterior, agora encerra o primeiro ato.

