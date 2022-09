Quem é o cantor Silva? Artista está relacionando com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo

O cantor Silva e o médico Thales Bretas assumiram, nesse sábado (10), estarem se conhecendo melhor. Essa é primeira vez que o dermatologista se relaciona publicamente com alguém após a morte do marido, o ator Paulo Gustavo, vítima de complicações em decorrência da Covid-19, em maio de 2021.

"Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse o viúvo ao jornal Extra.

Em abril deste ano, Silva chegou a desmentir um rumor de que haveria um romance entre os dois. No entanto, nesse sábado, após Bretas divulgar a ligação, o artista confirmou o affair.

"A gente está se conhecendo. É a primeira vez que me relaciono com alguém de outro lugar, mas ele é uma pessoa maravilhosa", contou à Quem.

Na ocasião, o cantor esclareceu que o relacionamento entre os dois ainda está no início e não é um namoro. "A gente se conhece há pouco tempo", detalhou. Ele ainda revelou ser cedo para falar em amor, mas disse que gosta muito do médico. "Estou feliz", finalizou.

Os dois teriam se conhecido através de amigos em comum. Em abril, o dermatologista acompanhou o show de Silva no festival Lollapalooza, em São Paulo. Neste fim de semana, eles curtiram as apresentações do Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Quem é o cantor Silva?

Legenda: O último lançamento do cantor foi o single "Te Vi na Rua", ao lado de RDD e Marina Sena Foto: reprodução/redes sociais

Lúcio Silva de Souza, conhecido apenas por "Silva", é um cantor de 37 anos natural de Vitória, Espírito Santo. O artista integra a cena da nova MPB, sendo reconhecido na área musical há mais de uma década, conforme informações do portal Na Telinha, do Uol. Ao longo da carreira, ele já fez parcerias com nomes famosos, como Anitta, Ivete Sangalo, Marisa Monte, Ludmilla e Lulu Santos.

Silva lançou o primeiro álbum em 2012, iniciando a carreira com certa notoriedade, faturando as categorias de Melhor Nova Canção do Prêmio Multishow de Música Brasileira e de Melhor Cantor do Prêmio APCA.

Nos anos seguintes, a ascensão dele na indústria foi crescendo. Em 2014, com o álbum "Visto pro Mar", venceu o prêmio de Melhor Álbum do iTunes Brasil. Três anos depois, o disco de regravações de músicas de Marisa Monte lhe rendeu a primeira indicação ao Grammy Latino, nas categorias de Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de MPB.

No streaming de música Spotify, as canções mais ouvidas de Silva são "Fica Tudo Bem" (parceria com Anitta), "Beija Eu" (regravação de sucesso de Marisa Monte) e "Um Pôr do Sol na Praia" (com Ludmilla). O último lançamento do cantor foi o single "Te Vi na Rua", ao lado de RDD e Marina Sena.

Orientação sexual e relacionamento antigo

Em 2021, Silva revelou em entrevista ao Splash, do Uol, que a família se surpreendeu quando ele assumiu a própria sexualidade. “Para a minha família, foi um choque. Eu não tinha esse canal aberto com meus pais, e não conversei. Meu pai não falou comigo por duas semanas. Depois, ele foi maravilhoso”, detalhou.

Silva Cantor "Fiquei mais feliz na minha própria pele ao assumir minha sexualidade."

Antes de Thales Breta, Silva namorou publicamente com o estilista Renan Mantovanelli.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn