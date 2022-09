Thiaguinho e Fernanda Souza postam foto com atuais namoradas

O cantor Thiaguinho acredita na ideia de amizade com ex. O artista publicou foto no Instagram acompanhado de sua atual namorada, Carol Peixinho, da ex-esposa, Fernanda Souza, e da atual namorada da atriz, Eduarda Porto.

Os casais curtiram juntos o Rock In Rio. Na legenda da publicação, Thiaguinho defendeu o amor.

"Uma lição de amor! E eu acredito no amor! Amo a gente! E que assim seja para sempre", escreveu.

Carol Peixinho reforçou a posição do namorado nos comentários da foto. "Não poderia ser diferente!!! Nós 4 somos isso!!! Só AMOR", comentou.

Repercussão

Fãs admiraram a postura dos artistas com a publicação.

"Quando você ama fraternalmente uma pessoa que já teve uma relação amorosa e consegue ser amigo, isso é maturidade. Thiaguinho e Fernandinha serão amigos para sempre. Carol e Duda vieram para coroar essas relações. Felicidades a todos", escreveu uma nos comentários.

"É Thiago vc so nos surpreende . Que lição de amor , que lição de vida. Continue fazendo a sua parte e compartilhando com a gente tá lindo de ver", incentivou outra.