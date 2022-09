Ellen Jabour nega que tenha destratado Pequena Lô no Rock in Rio

A influenciadora digital Pequena Lô fez um desabafo no Twitter, sexta-feira (9), após ter sido destratada por uma famosa em um camarote do Rock in Rio, quando tentava ter espaço para estacionar sua “motinha” de locomoção para assistir aos shows do festival. Ao colunista Lucas Pasin, do UOL, ela confirmou que a celebridade se tratava da modelo Ellen Jabour.

Neste sábado (10), Ellen usou seu perfil do Instagram para falar sobre a situação, que descreveu ter sido um grande equívoco. Ela ainda relatou ter ficado triste e disse esperar resolver o mal-entendido.

“Sou de paz, sempre respeitei todas a minha volta sem distinções. Tinha espaço suficiente para todo mundo ali e eu estava 100% interessada em assistir ao show em harmonia”, escreveu Ellen no Instagram.

“Acho que o que ocorreu ali foi um grande equívoco, talvez devido à música alta, acho que eu fui mal interpretada. No meio de um show perguntaram se ela podia estacionar a motinha ali onde eu estava com o meu grupo. Eu achei que ela não tinha visto que eu estava com o grupo do meu lado direito e pedi para ela estacionar do lado esquerdo. A pessoa disse que seria melhor ela entrar ali mesmo. Eu não entendi bem o porquê, até achei que a moça não tinha ouvido direito por conta do som alto, mas não discuti e abrimos espaço onde ela queria. E foi apenas isso. Não aconteceu absolutamente mais nada”, disse ainda.

Ellen ainda reforçou que “está há mais de 20 anos na mídia e que não é de arrumar confusão". “Sempre que posso participo de campanhas que ajudam a trazer educação, respeito e conscientização para temas importantes da nossa sociedade. Uma dessas campanhas, por exemplo, foi sobre como tratar pessoas com nanismo com a minha amiga Rebeca Costa. Quem me conhece sabe que eu não faria isso. Não é o meu perfil”.

Após o desabafo, a modelo publicou uma série de prints de seguidores a apoiando e agradeceu as mensagens. “Significou muito pra mim ler essas mensagens”.

A Pequena Lô ainda não se manifestou após o texto de Ellen Jabour.

Veja o desabafo da influenciadora digital, ontem, no Twitter: