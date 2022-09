Fãs ressaltam aparência jovem de Avril Lavigne no Rock in Rio: 'dormiu no formol'

Avril Lavigne, de 37 anos, foi uma das atrações do Rock in Rio dessa sexta-feira (9). No Palco Sunset, a cantora entoou alguns de seus hits, como "Girlfriend", "What The Hell" e "Complicated". O público que acompanhava o show de casa logo chamou a atenção para a aparência jovem da artista, que tem 20 anos de carreira.

Impressionado com o visual da cantora, um internauta brincou que "Avril está dormindo no formol". Teve até quem citou uma antiga teoria. "Óbvio que Avril Lavigne está linda e jovem afinal ela morreu em 2011 e foi substituída", disse outro.

Usuários das redes sociais também ressaltam a potência vocal de Lavigne. "Avril transformou o palco sunset em palco mundo".

Grande nome do pop funk nos anos 2000, Avril havia feito show no Brasil entre abril e maio de 2014. Além dela, passaram pelo festival nessa sexta-feira (9) Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol, Capital Inicial, Jão e Di Ferrero.