Ceará Music anuncia retorno com nova marca e promete detalhes de evento na segunda-feira (12)

Os fãs do Ceará Music podem se preparar para o retorno do evento. A organização do festa convocou a imprensa para coletiva no local onde ocorria a programação do festival, no Marina Park, na próxima segunda-feira (12).

Em maio deste ano, o colunista João Lima Neto, adiantou a novidade em conversa com um dos empresários do evento.

Legenda: Evento ganhou logomarca com frase "O Lançamento" Foto: Divulgação

"Na ocasião, serão apresentadas novidades para os que já são fãs do #CM e para as novas gerações que cresceram ouvindo falar desse festival que entrou para a história como um dos mais importantes eventos de entretenimento do país", disse a organização em comunicado.

Realizado de 2001 a 2012, o evento teve doze edições realizadas em Fortaleza, trazendo grandes nomes da música nacional e internacional como The Black Eyed Peas, Evanescence, Simple Plan, The Cure, Pitbull, Snoop Dogg, Biquini Cavadão, Angra, Skank, Charlie Brown Jr., Los Hermanos, Cássia Eller, Natiruts, Sandy Jr. entre outros.

Palco Brasilis

Legenda: Vocalista do Biquíni Cavadão com público em uma das edições do evento Foto: Divulgação

Ao todo, mais de 200 artistas passaram pelo consagrado Palco Brasilis, onde as principais atrações do evento se apresentaram para dezenas de milhares de pessoas em cada edição.

O Ceará Music é pioneiro em proporcionar múltiplas experiências ao público de um festival. Além de muito rock, pop rock, metal, reggae, pop e MPB, o evento promovia a “FW Eletronic”, dando destaque para Djs de prestígio global como Skazi, Yves Larock, Astrix e também abria espaço para nomes hoje consagrados como Felguk e Gui Boratto.

O evento também se revelou como berço e propulsor de centenas de bandas regionais que mostravam seu talento e potencial nos palcos paralelos.