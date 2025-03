Padre Fábio de Melo grava DVD em Recife após pausa na carreira

O padre Fábio de Melo gravou, na noite de quinta-feira (6), um novo DVD ao vivo, na praça do Marco Zero, em Recife. O show foi gratuito e aconteceu em uma estrutura de palco montada para o Carnaval e reaproveitada para a produção. O prefeito de Recife, João Campos, marcou presença no evento.

Em janeiro, o padre Fábio de Melo havia revelado publicamente que estava enfrentando novamente a depressão. Ele chegou a dizer que daria um tempo nos shows.

Nas redes sociais, antes de gravar o novo DVD, o sacerdote comemorou a recuperação. “Estou aqui para poder celebrar o meu renascimento, poder comemorar os três anos de estrada com essa equipe que eu tenho hoje. Reencontrar o povo de Recife que me acolheu com muito amor no dia 6 de janeiro, quando aqui estive, e agora poder celebrar com esse mesmo povo que rezou pela minha recuperação”, disse, em vídeo publicado no Instagram.

Durante a gravação, houve troca de figurino, e o padre cantou músicas como “Clareou” e “Nas asas do senhor”.

