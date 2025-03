Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (7)

A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (7) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Paula decide ir embora e Olga passa mal de novo.

Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira

Paula decide ir embora e Olga passa mal de novo. Caio encontra Joyce no clube e a convida para sair. O carro de Helena quebra de novo e Assunção diz que vai dar um novo para ela. Zuleika recrimina Paula. Carlos fica furioso com Paula e diz que o relacionamento deles acabou. Joyce sai com Caio, mas mente para Helena. Carlos encontra Caio na rua com Joyce e o reconhece do acidente.

Caio fica agoniado ao se lembrar de Carlos. Sheila aceita o pedido de Carlos para continuar na clínica. Carlos dorme no sofá e trata Paula friamente. Joyce fica enjoada durante a noite. Vandinha se exibe para Caio. surpreende Joyce e Helena numa loja de roupas para bebê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.