Ex-BBB Alane usa técnica com espermatozoide de salmão para cicatrizar machucado

A ex-BBB Alane Dias machucou o bumbum durante desfile como musa da Grande Rio, no Carnaval do Rio de Janeiro. Como vai participar do Desfile das Campeãs, no próximo sábado (8), ela precisou recorrer a um método de cicatrização rápida da pele, e por isso pediu ajuda ao dermatologista Cyro Hirano.

“Como vocês sabem, a fantasia machucou o meu bumbum, e eu preciso regenerar essa pele, porque sábado vou me apresentar de novo e preciso estar superbem”, disse Alane.

Gravando o vídeo ao lado dela, o médico relatou que a técnica escolhida para usar com a ex-BBB foi com espermatozoides de salmão. “Como Alane raspou e machucou o bumbum, a gente estava usando um LED vermelho pra acelerar essa cicatrização e a gente vai usar um produto chamado PDRN [polideoxirribonucleotídeo], que é derivado dos espermatozoides do salmão e é realmente o tratamento mais regenerador de pele possível para ela estar pronta para sábado”.

A Grande Rio ficou em segundo lugar no Carnaval carioca. A escola de samba perdeu por um décimo para a campeã, Beija-Flor.

