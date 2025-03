Lucinha Lins celebra retorno às novelas: ‘Me sinto bem-vinda’‘

A atriz Lucinha Lins celebra a nova fase profissional, no ar na novela da Globo “Volta por cima” como a personagem Ruth. Ela contou que o convite surgiu após ela jogar um pedido ao "universo" sobre a saudade que estava de atuar na TV.

“É um período bacana, estou conhecendo gente nova e encontrando pessoas com quem já trabalhei. Está sendo maravilhoso, eu me sinto realmente bem-vinda e muito querida. Minha chegada foi uma festa. Estou vivendo um momento emocionante e muito feliz da minha vida”, disse, ao jornal O Globo.

O último trabalho de Lucinha na Globo havia sido há 20 anos, em “Chocolate com Pimenta”. Ela confessou, aliás, que não havia percebido que já havia passado tanto tempo.

“Me afastei por muito tempo por inúmeros motivos, mas eu sou uma pessoa que não vive exclusivamente de televisão. Eu não saio do teatro. Não paro de trabalhar e não vou parar tão cedo. Eu tenho muitos compromissos, eu viajo muito. Fiquei três anos agora em cartaz com a peça 'As meninas velhas'. Ainda faço parte de um espetáculo há 17 anos chamado 'Palavra de mulher'”, citou.

Com 71 anos, a artista também falou sobre o etarismo na TV e disse acreditar que a situação está mudando. “É importante que isso seja visto, revisto e combatido também. As pessoas com mais experiência também ficam nervosas e assustadas com a construção de um novo personagem. É difícil a nossa carreira”.