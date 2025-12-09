Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Verd Mall recebe o lançamento de obra que celebra 50 Anos de José Guedes

Durante o prestigiadíssimo evento, a sociedade celebrou a arte que atravessa gerações

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Zé Guedes
Foto: LC Moreira

Na última quinta-feira (4), o térreo de um dos malls mais charmosos da cidade, Verd Mall, se transformou em um lugar da alta cena artística com o lançamento de “José Guedes e o sonho absoluto”.

Legenda: Heloísa Jereissati, Márcia Castro, Ivana Guedes e Regina Cláudia
Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim, Marise Castelo Branco, Cris Cavalcante e Nanetti Castelo Branco
Foto: LC Moreira

A obra de Hernan Pacurucu revisita cinco décadas de criação do cearense, traçando pontes entre Matisse, Picasso e ícones brasileiros como Tarsila, Lygia Pape e Hélio Oiticica, até o pulsar pop de Keith Haring.

Legenda: Zé Guedes, Gina e Randal Pompeu
Foto: LC Moreira

Colecionadores e apreciadores da arte contemporânea celebraram o encerramento dos 50 anos de carreira do artista, reconhecendo sua vertente conceitual e experimental, já admirada em museus e coleções internacionais.

Legenda: Schubert Machado e Leonardo Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes, Denise e Aristarco Sobreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Erico Campos e Luiz Régis Bonfim
Foto: LC Moreira

Foi um sucesso!

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Zé e Ivana Guedes
Foto: LC Moreira

Legenda: Karla e Carlos Alberto Forti
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
Foto: LC Moreira

Legenda: Alcântara Macedo, Márcio Ary e Pio Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rangel, Zé Guedes e Ivana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues e Stella Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Bechara, Elizabeth Daer e Ademar Gondim
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Zezé Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Castro neto, Luiz Eduardo Figueiredo e Demétrio Jereissati
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Synara Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Chiara, Ariadna e Paloma Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel, Karise e Samuel Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Aristarco Sobreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Erico e Aline Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: George Martins, Marçal Barros e Valter Alencar
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano e Micheline Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Gina e Randal Pompeu
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé e Lucinha Wolff
Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia e Roberto Galvão e Fernando França
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Cavalcante, Zé Guedes e Luiz Helder
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Deusdará, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Cherry e Anna Bessa
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Deusdará e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Castro Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges e Isaac Furtado
Foto: LC Moreira

Legenda: Meirelena e Aécio Dias e Andiara Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Cherry, Ivana Bezerra, Alexandre Rangel e Marcus Lage
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes e Fernando Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Jardson Cruz, Filomeno Moraes e Luíz Sérgio Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes e Erico Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Omar Albuquerque e Dulce Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes, Alexandre e Magda Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Catunda, Marçal Barros e Ivna de Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes e Zé Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes, Francisco Aguiar Ferreira e João Carlos Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes e Wilson Loureiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes, Bibi e Lucinha Wolff
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes e Filomeno Moraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério e Ana Teresa Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes e Filomeno Moraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Waléria Onoi, Ivana Guedes e Ana Maria Jereissati
Foto: LC Moreira

Legenda: Sussa e Aristóteles Canamary
Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Araújo e Rosangela De Francesco
Foto: LC Moreira

Legenda: Virginia e Valdênio Couto, Andiara e Ariadna Fernandes e Eduardo Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes, Adriano Nogueira e Tiago Coimbra
Foto: LC Moreira

 