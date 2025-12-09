CAPTEI: Verd Mall recebe o lançamento de obra que celebra 50 Anos de José Guedes

Na última quinta-feira (4), o térreo de um dos malls mais charmosos da cidade, Verd Mall, se transformou em um lugar da alta cena artística com o lançamento de “José Guedes e o sonho absoluto”.

A obra de Hernan Pacurucu revisita cinco décadas de criação do cearense, traçando pontes entre Matisse, Picasso e ícones brasileiros como Tarsila, Lygia Pape e Hélio Oiticica, até o pulsar pop de Keith Haring.

Colecionadores e apreciadores da arte contemporânea celebraram o encerramento dos 50 anos de carreira do artista, reconhecendo sua vertente conceitual e experimental, já admirada em museus e coleções internacionais.

Foi um sucesso!

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

