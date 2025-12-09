CAPTEI: Verd Mall recebe o lançamento de obra que celebra 50 Anos de José Guedes

Na última quinta-feira (4), o térreo de um dos malls mais charmosos da cidade, Verd Mall, se transformou em um lugar da alta cena artística com o lançamento de
. “José Guedes e o sonho absoluto”
Legenda:
Heloísa Jereissati, Márcia Castro, Ivana Guedes e Regina Cláudia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Stella Rolim, Marise Castelo Branco, Cris Cavalcante e Nanetti Castelo Branco
Foto:
LC Moreira
A obra de Hernan Pacurucu revisita cinco décadas de criação do cearense, traçando pontes entre Matisse, Picasso e ícones brasileiros como Tarsila, Lygia Pape e Hélio Oiticica, até o pulsar pop de Keith Haring.
Legenda:
Zé Guedes, Gina e Randal Pompeu
Foto:
LC Moreira
Colecionadores e apreciadores da arte contemporânea celebraram o encerramento dos 50 anos de carreira do artista, reconhecendo sua vertente conceitual e experimental, já admirada em museus e coleções internacionais.
Legenda:
Schubert Machado e Leonardo Leal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes, Denise e Aristarco Sobreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodolfo Licurgo, Erico Campos e Luiz Régis Bonfim
Foto:
LC Moreira
Foi um sucesso!
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!
Legenda:
Zé e Ivana Guedes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Karla e Carlos Alberto Forti
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alcântara Macedo, Márcio Ary e Pio Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre Rangel, Zé Guedes e Ivana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues e Stella Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Bechara, Elizabeth Daer e Ademar Gondim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiano e Zezé Câmara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Castro neto, Luiz Eduardo Figueiredo e Demétrio Jereissati
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudio e Synara Leal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Chiara, Ariadna e Paloma Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel, Karise e Samuel Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Denise e Aristarco Sobreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Erico e Aline Campos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
George Martins, Marçal Barros e Valter Alencar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano e Micheline Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gina e Randal Pompeu
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lilia Quinderé e Lucinha Wolff
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lúcia e Roberto Galvão e Fernando França
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciano Cavalcante, Zé Guedes e Luiz Helder
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Deusdará, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcelo Cherry e Anna Bessa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Deusdará e Pedro Porcelini
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márcia e Castro Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos André Borges e Isaac Furtado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Meirelena e Aécio Dias e Andiara Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcelo Cherry, Ivana Bezerra, Alexandre Rangel e Marcus Lage
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes e Fernando Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos André Borges, Jardson Cruz, Filomeno Moraes e Luíz Sérgio Santos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes e Erico Campos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Omar Albuquerque e Dulce Silveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes, Alexandre e Magda Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Regina Catunda, Marçal Barros e Ivna de Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes e Zé Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes, Francisco Aguiar Ferreira e João Carlos Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes e Wilson Loureiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes, Bibi e Lucinha Wolff
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes e Filomeno Moraes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rogério e Ana Teresa Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes e Filomeno Moraes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Waléria Onoi, Ivana Guedes e Ana Maria Jereissati
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sussa e Aristóteles Canamary
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Washington Araújo e Rosangela De Francesco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Virginia e Valdênio Couto, Andiara e Ariadna Fernandes e Eduardo Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Guedes, Adriano Nogueira e Tiago Coimbra
Foto:
LC Moreira