Desfile das Campeãs no Rio e em SP acontecem neste sábado (8); veja ordem dos desfiles e shows

As primeiras colocadas do Grupo Especial do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro e de São Paulo voltam à avenida para o Desfile das Campeãs na noite deste sábado (8). Detentoras do título em seus respectivos estados, a carioca Beija-Flor e a paulistana Rosas de Ouro serão as responsáveis por encerrar a festa.

Além da agremiação de Nilópolis, a Grande Rio, a Imperatriz, a Viradouro, a Portela e a Mangueira participam do Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro.

Confira a ordem dos desfiles no RJ:

22h - Mangueira (6º lugar)

23h10 - Portela (5º lugar)

0h20 - Viradouro (4º lugar)

1h30 - Imperatriz (3º lugar)

2h40 - Grande Rio (vice-campeã)

3h50 - Beija-Flor (campeã)

A ordem de apresentação foi definida pelo regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), que prevê a 6ª colocada como responsável por abrir o desfile.

Cada agremiação terá o tempo máximo de 70 minutos para se apresentar na Marquês de Sapucaí. O desfile será transmitido pelo Multishow e Globoplay.

Antes das escolas voltarem à avenida, Iza, Ivete Sangalo, Zezé Motta e Leci Brandão comandarão um show de abertura em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A apresentação está prevista para começar às 21h35.

DESFILE DAS CAMPEÃS EM SP

Legenda: Rosas de Ouro foi a campeã do Carnaval de SP 2025 Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo acontece também no sábado (8), a partir das 20h, no Sambódromo do Anhembi. Na noite de celebração, além das cinco melhores do Grupo Especial, participam também as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II e as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso I.

A ordem de apresentação também é invertida em relação à classificação, deixando a Rosas de Ouro como a última a desfilar. A transmissão fica por conta da TV Brasil, começando às 20h no YouTube e seguindo às 21h no canal da emissora.

Confira a ordem dos desfiles em SP:

20h00 - Camisa 12

20h45 - Pérola Negra

21h30 - Mocidade Unida da Mooca

22h25 - Tom Maior

23h20 - Camisa Verde e Branco

00h20 - Mocidade Alegre

01h20 - Gaviões da Fiel

02h20 - Acadêmicos do Tatuapé

03h20 - Rosas de Ouro

