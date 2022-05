Ceará Music de volta? Produtora planeja relançar festival com show em outubro

Os fãs do festival Ceará Music podem ter um fio de esperança pelo retorno do evento. Douglas Sousa, diretor da D & E Produções e Arte Produções, confirmou à coluna os primeiros passos do planejamento de uma festa para lançar o evento ainda em 2022. A ideia é que o retorno oficial do festival, com grandes nomes da música, aconteça em 2023.

Segundo o empresário, uma reserva da agenda da cantora baiana Pitty foi feita para outubro deste ano. A equipe do projeto "Pittynando", turnê realizada com Pitty e Nando Reis, acabou divulgando data no site oficial (15 de outubro) com o nome do festival cearense. Minutos depois, chegaram a apagar.

Agenda com data de evento marcando o Ceará Music:

A coluna entrou em contato com a organização da turnê "Pittynando", mas as ligações não foram atendidas.

Evento marcou geração fã de pop-rock no Ceará

Legenda: Evanescence se apresentou no festival em 2012 Foto: Alana Andrade/Divulgação

O Ceará Music nasceu em 2001 e foi realizado anualmente até 2012. O palco do evento, o Marina Park Hotel, recebeu nomes como Angra, Tihuana, Capital Inicial, CPM 22, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Raimundos, Pato Fu, Los Hermanos, Titãs, Biquíni Cavadão e O Rappa.

O evento era um dos poucos a reunir nomes internacionais da música no Ceará. A capital cearense recebeu shows do grupo Black Eyed Peas, Evanescence, Simple Plan, Pitbull, Snoop Dogg, Gorillaz, entre outros.