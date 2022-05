João Gomes completa um ano de carreira nacional em junho e avalia: 'Me sinto muito abençoado'

O cantor João Gomes estourou nacionalmente durante o São João de 2021. Na primeira aparição em uma live, transmissão junina do Sua Música, ele alavancou o repertório nas plataformas de streaming de música. Em entrevista à coluna no Festival Viiixe, o pernambucano falou dos desafios do primeiro ano de carreira na música e das conquistas.

"Me sinto muito abençoado.Todo santo dia, a gente acorda e vai dormir realizando mais um sonho. Parece que tudo ainda é aquele dia que a gente estava iniciando. Então, tipo assim, um passo de casa vez. Pedindo discernimento a Deus, que ele continua trabalhando da mesma maneira que ele trabalha", destacou o cantor.

Assista à entrevista:

Bom relacionamento com público cearense

No Ceará, João Gomes já realizou três apresentações. Em 2021, ele fez show em um hotel da cidade de Camocim e também se apresentou no Iate Clube de Fortaleza.

A última apresentação na capital cearense aconteceu no Festival Viiixe, no dia 7 de maio. Com capacidade máxima, ele pode observar a dimensão do próprio trabalho em show para mais de 25 mil pessoas.

"Aqui [Fortaleza] liberou depois, né? Então, antes de conhecer a galera de Fortaleza a gente conheceu a galera de muitos lugares distantes. Quando a gente volta para um lugar perto de casa, a gente fica: 'Meu Deus! Se aqui é assim, imagine como é Fortaleza e Recife?'. Esses lugares que abraçaram primeiro nossa música", declarou o forrozeiro.