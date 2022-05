Festival Viiixe Fortaleza reúne mais de 25 mil pessoas até 5h30 da manhã

A temporada de eventos começou com força e até o amanhecer, em Fortaleza. A primeira edição do Festival Viiixe, na capital cearense, reuniu mais de 25 mil pessoas no Marina Park Hotel. A festa foi iniciada na noite de sábado (7) e seguiu até 5h30 de domingo (8).

A primeira apresentação da noite foi do cearense Nattan. Animado, o show contou com efeitos de pirotecnia e sucessos do jovem forrozeiro como "Morena", "Storiezin", entre outros hits.

A segunda apresentação da noite foi do pernambucano Vitor Fernandes. hits como "Boa Sorte Pra Você", "Pode Chorar", "Dá um Balão Nele", entre outras canções foram cantadas em coro.

Zé Vaqueiro animou o público com letras dançantes como "Volta Comigo BB". O forrozeiro foi bem acompanhado ao evento, ao lado da esposa Ingra Soares.

Legenda: Durante show de abertura do evento, Nattan falou de emoção em poder cantar em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Um dos nomes mais aclamados da festa, o cantor João Gomes podê ouvir sucessos como "Eu Tenho a Senha" e "Vei que nem vovó" na boca do povo.

Ele também apresentou letras da novo álbum, "Digo ou Não Digo" — lançado na quinta-feira (5).

Legenda: Zé Vaqueiro cantou letras de amor e dançantes Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Vitor Fernandes cantou sucessos de grandes bandas de forró, como Calcinha Preta Foto: Reprodução/Instagram

Xand Avião reúne gerações da música no palco do evento

Veterano na música e anfitrião da festa, o cantor Xand Avião cantou sucessos do grupo Aviões e até fez dancinhas do TikTok, como na canção "Balanço da Rede".

Em entrevista nos bastidores do evento, o forrozeiro se disse feliz em poder retomar os grandes eventos na capital cearense. "Eu to assustado. Não esperava esse tanto de público", comentou o potiguar radicado no Ceará. Xand Avião apresentou ainda o lançamento musical "Aham, Ok".

A noite foi concluída com o repertório do sanfoneiro cearense Tarcísio do Acordeon. Até 5h30, ele cantou e ainda puxou novamente João Gomes e Xand Avião ao palco da festa.