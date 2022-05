Influenciadores levam mães no festival Viiixe Fortaleza para conhecer cantores

A primeira edição do Festival Viiixe Fortaleza, realizada no sábado (7), reuniu fãs, influenciadores digitais e mães. Nos bastidores do evento, nomes como Aildes e Italo Aguiar, marcaram presença na festa carregada de forró e piseiro.

"Vim pelo Zé Vaqueiro e João Gomes. São meus ídolos, os reis do piseiro", disse Maria Liduína, 48, mais conhecida na internet com Embú, mãe de Aildes.

Com bom humor, o influenciador declarou: "Trouxe minha mãe para curtir um pouquinho, acho que ela merece. Não importa a idade, o que importa é curtir".

Legenda: Mães realizaram sonho é conheceram ídolos da música Foto: Divulgação

Macilene Araújo, mãe do influenciador Italo Aguiar, deixou claro quem ela queria encontrar: "Claro que vim por João Gomes!".

Italo Aguiar deixou evidente que a diferença de idades não é motivo para não sair com a mãe. "O que motivou trazer minha mãe foi que depois que a gente tá 'igualando' as idades estamos virando melhores amigos. A companhia dela é sempre boa".

As duas mães concretizaram o sonho de conhecer os ídolos da música. Nos camarins, tiraram fotos com Zé Vaqueiro e João Gomes.