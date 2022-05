João Gomes usa camisa com foto de Maisa e recebe elogio de apresentadora

O pernambucano João Gomes, 19, chamou atenção dos fãs que "shippam" um namoro entre ele e Maisa Silva. O cantor publicou no Instagram, nesta segunda-feira (9), um vídeo em que aparece com uma camisa estampada com a foto da apresentadora quando criança.

"Tava esperando chegar a camisa pra gravar o vídeo. Missão dada, missão cumprida. Pra ela, Maisa. 'Tô precisando de Dengo, não vê?'. Pros corações apaixonados", escreveu ele.

Assista:

"Eu amo! Uma das maiores. Hit de milhões", respondeu Maisa pelos comentários.

A torcida pela formação do casal começou em dezembro do ano passado, quando o cantor postou uma mensagem que recebeu da apresentadora após seu show e, acima, uma declaração dele de 2016.

"Sei que já passou do tempo de te dizer, mas eu sou a fim de você desde os tempos de Bom Dia e Companhia. Beijo, te amo", disse ele no texto.