João Gomes posa ao lado de Maisa meses após revelar que era apaixonado por atriz na infância

O cantor João Gomes encontrou a apresentadora Maisa pessoalmente, tempos após revelar que havia feito uma declaração para a também atriz por meio das redes sociais cerca de quatro anos atrás. Nesta quinta (17), ele não dispensou elogios em publicação no Instagram.

"Eu queria saber com quem eu tava em 2017 quando te mandei aquela mensagem. Acho que quando eu era criança que te via na TV me entusiasmava por ver uma criança brilhando. Queria ser tão legal quanto você quando era criança também", disse João sobre a pequena declaração feita a Maisa.

Logo em seguida, o cantor, que explodiu nas paradas de sucesso em 2020 pelo Brasil, falou sobre a idade dos dois e agradeceu pela oportunidade de encontrá-la pessoalmente.

"Parece mesmo um sonho. Um sonho você ter curtido um show meu naquele outro dia. Um sonho ter curtido o show do Luan e ver você. Uma benção poder dizer que as vontades que eu tive quando era bem pequenininho estão me encontrando", revelou.

Agradecimentos

Na galeria de imagens, João Gomes aproveitou para mostrar o autógrafo que recebeu de Maisa, assim como diversas fotos com outros artistas brasileiros.

Em resposta, Maisa aproveitou para deixar mais uma mensagem de carinho a João, dessa vez por meio de comentário na publicação da rede social.

"Meu Deus, que fofo! Jão Goma, você é incrível! Brilha muito e conta comigo para o que precisar. Ps.: descobri que você é luanete também, viu? Bora que bora, juventude talentosa", disse.