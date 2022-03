Modelo da Polônia é eleita nova Miss Mundo

Karolina Bielawska, 21, representante da Polônia, venceu outras 96 concorrentes e foi eleita Miss Mundo na noite desta quarta (16). A 70ª edição do evento foi realizada em Porto Rico.

"Ainda não acredito que me tornei a segunda Miss Mundo na história polonesa. Tenho mais do que orgulho em trazer essa coroa ao meu país‎", escreveu a modelo no Instagram.

A competição contou com uma brasileira. Caroline Teixeira, 24, ficou no grupo das 40 semifinalistas, mas não avançou.

Finalistas

Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficaram as misses de Estados Unidos, Shree Saini, e Costa do Marfim, Olivia Yacé.

Completaram ainda o Top 6 as misses de Indonésia, Carla Yules; Irlanda do Norte, Anna Leitch; e México, Karolina Vidales.

A última polonesa a vencer o Miss Mundo foi Aneta Beata Kreglicka, em 1989.

O evento em Porto Rico corresponde à edição 2021 do concurso, que foi adiado em três meses após um surto de Covid-19 entre as candidatas em dezembro passado.