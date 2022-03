Após chutes na porta e arremesso de objetos em briga, Natália é proibida de ingerir bebida alcoólica

Enciumada pela relação de Linn da Quebrada e Jessilane no BBB 22, Natália Deodato protagonizou um barraco com direito a chute nas portas do quarto Grunge, cadeira no chão e murros no fogão, na madrugada desta quinta-feira (17). A reação tensa da designer de unhas fez a produção do reality show suspender o uso de bebidas alcoólicas. "Proibido beber álcool", alertou uma mensagem exibida no telão.

O episódio ocorreu durante a festa de Lucas Bissoli, momento em que Natália lamentou estar se sentindo excluída por Linn e Jessi. "É para me incluir no assunto, não é para desmerecer, eu quero me incluir, eu quero me senti parte de vocês. Eu não me sinto parte de vocês. Vocês insistem e ficar em um diálogo só vocês", disparou Naty.

Legenda: Aviso da produção do reality foi direcionado apenas para a modelo Foto: Reprodução

Linn, então, se queixou de que Natália a chamou de "desleal" e tentou sair do local, mas a modelo gritou: "Você vai me ouvir", disse indo para cima da cantora. Linn conseguiu se retirar, o que deixou Naty irritada e provocou o comportamento nervoso da sister. "Me solta. No final, eu sempre sou a problemática, eu não aguento mais isso", afirmou, enquanto Eslô e Laís tentavam segurá-la.

Após a repercussão, a equipe de Naty usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. "Natália não está bem psicologicamente, vamos torcer para que tudo se resolva, que ela descanse e fique bem logo".

Comportamento de Natália provoca reações na web