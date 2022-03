Juliana Paes se depara com jacaré e foge durante gravações de 'Pantanal': 'Quase levei mordidinha'

'Pantanal', nova novela das nove da TV Globo, estreia no dia 28 de março, mas os atores já revelaram alguns perrengues que passaram durante as gravações da trama.

Em coletiva de imprensa na última terça-feira (15), Juliana Paes disse que levou um grande susto ao se deparar com um jacaré e teve que fugir no meio de uma cena da novela.



"Tive uma cena para gravar no rio e estava boiando na água, com isso, meus ouvidos estavam submersos e não escutava nada. Só ouvia a movimentação da água. De repente, percebi uma movimentação da equipe. Tinha gente correndo e gesticulando. Quando me dei conta, eles estavam assustados porque um jacaré estava se aproximando”, disse a atriz, segundo a revista Quem.

Assista ao trailer de Pantanal

A intérprete de Maria Marruá detalha a experiência com o animal selvagem, definindo-a como o seu "maior perrengue". "Quase levei uma mordidinha de jacaré. (...) Ele viu aquela carcaça boa e pensou: ‘É nessa que eu vou’. Eu saí com a barriga falsa na mão e tudo. (...) Estar no Pantanal é ter muita história para contar, de situações inusitadas e perrengues”, revelou a atriz.

Atriz encerra contrato fixo com a Globo após 21 anos

Na semana passada, Juliana Paes comunicou que não faz mais parte do elenco fixo da Rede Globo. "21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra", pontuou, em postagem no Instagram.

Segundo a artista, a decisão foi dela, mas acatada pela Globo sem maiores negociações. Agora, a atriz está disponível para trabalhos por meio de um contrato específico.