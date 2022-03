Juliana Paes encerra contrato fixo com a Globo após 21 anos de emissora

A atriz Juliana Paes comunicou nesta quarta-feira (9) que não faz mais parte do elenco fixo da Rede Globo. Prestes a estrear na novela 'Pantanal', que será lançada no fim de março, a estrela publicou imagem posando com o crachá da emissora.

"21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra", pontuou, logo de início, na postagem do Instagram.

Segundo Juliana, a decisão foi dela, mas acatada pela Globo sem maiores negociações. Agora, ela fica disponível para trabalhos por meio de um contrato específico.

"Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em 'Pantanal' até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato", ainda pontuou

Orgulho do trabalho

Na mesma mensagem, Juliana ainda aproveitou para falar sobre o orgulho de trabalhar na emissora e sobre a relação mantida com os colegas no mesmo ambiente.

"Aproveito o ensejo pra dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício", finalizou.