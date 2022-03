Bruna Marquezine chora ao descobrir que está no elenco de Besouro Azul, da DC; veja momento

A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre a participação que fará no filme 'Besouro Azul', da DC. Após ser confirmada como a protagonista feminina do longa, a atriz divulgou vídeos do momento em que recebeu a notícia do produtor John Rickard.

"Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo!", escreveu Bruna logo no início da publicação no Instagram. Veja:

Nas imagens, ela aparece em prantos, mas com um sorriso, ao saber que participaria da produção. Este, inclusive, será o primeiro filme de herói do estúdio no qual o protagonista, interpretado por Xolo Maridueña, será latino.

No longa, Xolo interpretará Jaime Reyes, enquanto Bruna será Jenny, e juntos eles serão um par romântico. A atriz também foi anunciada no elenco com Belissa Escobedo e com Harvey Guillén.

A previsão de estreia do filme é a data 18 de agosto de 2023. A direção será de Angel Manuel Soto e o roteiro de Gareth Dunnet-Alcocer.

Amigos se manifestam

Com a publicação nas redes sociais, Bruna recebeu elogios de seguidores e mensagens afetuosas de amigos mais próximos.

"Que orgulho de você. Te amo, te amo, te amo. Você tem um dom! Você é tao dedicada , tão talentosa.... além disso tudo tem um coração gigante. Que orgulho te chamar de minha amiga, de minha bebê... e poder acompanhar de perto toda sua trajetória!", escreveu Sasha.

Enquanto isso, Priscilla Alcântara falou sobre o potencial que já tinha visto na amiga antes mesmo que ela fosse selecionada para o papel.

"É mágico ver as coisas acontecendo na sua vida mas ao mesmo tempo que é surpreendente, sempre tenho aquele sentimento de 'eu sempre soube'. Você nasceu pra viver coisas extraordinárias porque você é extraordinária", pontuou.