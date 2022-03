Bruna Marquezine é anunciada no elenco de 'Besouro Azul', novo filme da DC

A atriz Bruna Marquezine foi selecionada para o elenco do filme internacional 'Besouro Azul', da DC, logo após ser aprovada pela Warner Bros. para o papel. Segundo o site norte-americano The Wrap, Bruna fará a personagem Penny, protagonista feminina do filme.

Xolo Maridueña, da série 'Cobra Kai', será o protagonista Jaime Reyes, interesse amoroso da personagem da brasileira. Esse, inclusive, será o primeiro filme da DC com um super-herói latino.

O elenco ainda terá nomes como Belissa Escobedo e Harvey Guillén. Belissa fará Milagros Reyes, a irmã mais nova de Jaime Reyes, mas o personagem de Harvey não teve mais detalhes divulgados.

Roteiro e direção

Com estreia prevista para 18 de agosto de 2023, o filme tem roteiro de Gareth Dunnet-Alcocer, que escreveu o remake de “Scarface” e também “Miss Bala”, e direção de Angel Manuel Soto.

Este, inclusive, não é o primeiro contato de Bruna com o estúdio. Ela já havia feito teste para o papel de Supergirl, no filme 'The Flash, mas perdeu para a atriz Sasha Calle.