Mulher fica presa em tirolesa do Rock in Rio; veja imagens

Uma mulher ficou presa na tirolesa do Rock in Rio na noite dessa sexta-feira (9). Testemunhas relataram que ela se enrolou nos cabos de uma das câmeras de transmissão do festival. No entanto, segundo a organização, a fã foi resgatada e saiu sem ferimentos.

"Foi algo resolvido muito rápido. Foi na final da descida e logo resolveram, ela não se machucou e nada mais sério aconteceu. Está tudo bem. Uma situação que aconteceu e foi rapidamente resolvida”, informou ao Splash, do Uol, a nota do Rock in Rio.

Ainda assim, a cena viralizou nas redes sociais. Internautas repercutiram o momento em que a moça aparece sendo resgatada por um funcionário do evento.

Violência

Nessa mesma sexta-feira (9), o fotógrafo Bruno Sette revelou ter sido agredido com um soco no rosto após esbarrar em uma menina que estava sentada no gramado artificial próximo ao Palco Sunset. O ato violento teria sido praticado pelo pai da garota momentos antes do show de Avril Lavigne.

"Tinha muita gente sentada, deitada em grupos. E eu esbarrei. Claro que uma hora a gente esbarra em alguém. E eu esbarrei, ali, numa menina. Ela gritou e o pai dela me agrediu", disse.

Após o ataque, amigos levaram Bruno a um posto médico do festival, onde ele precisou levar dois pontos no supercílio esquerdo. No Juizado Especial Criminal do Rock in Rio o fotógrafo registrou uma ocorrência contra o homem que o socou.