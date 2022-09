Fotógrafo relata ter sido agredido no Rock in Rio após esbarrar em menina sentada no chão

O fotógrafo Bruno Sette foi agredido com um soco no rosto na última sexta-feira (9) durante um show no Rock in Rio. Segundo ele, a situação aconteceu depois que ele esbarrou em uma menina que estava sentada no gramado artificial próximo ao Palco Sunset. O soco teria sido dado pelo pai da garota antes da apresentação da cantora Avril Lavigne.

Ao portal G1, Bruno confirmou que esbarrou na menina e relatou parte do que aconteceu. "Tinha muita gente sentada, deitada em grupos. E eu esbarrei. Claro que uma hora a gente esbarra em alguém. E eu esbarrei, ali, numa menina. Ela gritou e o pai dela me agrediu", disse.

Legenda: Bruno registrou o próprio rosto após a agressão Foto: Reprodução/Instagram

O fotógrafo ainda identificou o agressor como um homem de camisa preta e óculos. O vídeo ainda mostra pessoas vaiando o homem e se colocando na frente para impedir que ele partisse novamente para cima de Bruno.

Atendimento médico

Após o ataque, amigos levaram Bruno a um posto médico do festival, onde ele precisou levar dois pontos no supercílio esquerdo. No Juizado Especial Criminal do Rock in Rio o fotógrafo registrou uma ocorrência contra o homem que o socou.

Ele ainda foi orientado a fazer exame de corpo de delito e informaram que policiais da 16ª DP, na Barra da Tijuca, entrariam em contato para seguir com a investigação.