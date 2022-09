Sobe para 18 o número de mortes confirmadas em Naufrágio no Pará

O número de mortos do acidente de lancha subiu para 18 nesta sexta-feira (9), conforme a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup). A embarcação Dona Lourdes II naufragou na manhã de quinta-feira (8), em Belém, no Pará, e outros cinco corpos foram localizados por equipes de busca e salvamento.

O governo estadual detalhou ter encontrado os corpos de duas crianças e três homens. Já a Segup tinha anunciado que outros dois corpos foram localizados no começo da manhã desta sexta.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Hayman Souza, relatou que as equipes dos Bombeiros e da Marinha seguem procurando por pessoas desaparecidas.

Coronel Hayman Souza Corpo de Bombeiros Militar "Estamos na estratégia de movimentar a embarcação, até porque ela não se encontra encostada no fundo do rio e isso coloca em risco a operação de mergulho, que é muito técnica e depende de algumas características do local”.

“Nessa movimentação, provavelmente, outros corpos poderão ser encontrados”, acrescentou Souz. O comandante-geral afirmou que os trabalhos só serão encerrados quando todos os desaparecidos forem encontrados. 65 pessoas que estavam no naufrágio já foram encontradas com vida.

Sem autorização para operar

Segundo o g1, a lancha Santa Lourdes pertence à empresa M. Souza Navegação, que já havia sido notificada pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA) por operar sem autorização.

"A embarcação não possui autorização para realizar transporte intermunicipal aquaviário de passageiros junto ao órgão estadual e realizou a viagem partindo de um porto clandestino na localidade de Camará, Marajó", informou a Arcon-PA.