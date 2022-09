Naufrágio no Pará deixa pelo menos 11 mortos e 8 desaparecidos

Uma lancha naufragou, na manhã desta quinta-feira (8), em Belém, no Pará. O veículo aquático estava carregado de passageiros, entre crianças, adultos e idosos. Segundo o G1, até o começo da tarde, há registro de 11 mortos.

Os bombeiros estão no mar, com embarcações e mergulhadores, buscando outras 8 pessoas desaparecidas. De acordo com a corporação, o naufrágio aconteceu próximo à Praia da Saudade, na Ilha de Cotijuba, por volta de 9h30min. Não se sabe ainda o que provocou o tombamento da embarcação.

Inicialmente, a Marinha e a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) informaram que o barco transportava 70 pessoas, 14 delas tinham morrido e outras 30 resgatadas.

Moradores da região de Belém relataram às autoridades que alguns dos corpos dos afogados foram levados pelas ondas para as praias da Ilha e foram retirados pelos próprios nativos.

Em nota, a Secretaria da Saúde de Belém (Sesma) informou ao G1 que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também está na área prestando assistência no resgate às vítimas.

Trajeto

A lancha fazia o trajeto entre o porto de Camará, em Cachoeira do Arari, até Belém. Nas redes sociais, circulam vídeos mostrando relatos de pessoas resgatadas dizendo que a embarcação afundou completamente.

"A hélice parou no meio da baía [do Marajó] e o comandante alertou para ninguém se desesperar, mas a lancha começou a afundar do nada e as pessoas começaram a pular da lancha. Tinha muito idoso e criança", disse um dos passageiros.

Sobreviventes

As autoridades locais ainda não informaram quantos passageiros foram resgatados. No entanto, a prefeitura de Belém afirmou que os sobreviventes estão sendo encaminhados à Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ilha de Cotijuba, à UBS Marambaia e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci.

O caso também é acompanhado pela Agência Distrital de Outeiro e pela Capitania dos Portos.

Sem autorização para operar

Segundo o G1, a lancha Santa Lourdes pertence à empresa M. Souza Navegação, que já havia sido notificada pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA) por operar sem autorização.

"A embarcação não possui autorização para realizar transporte intermunicipal aquaviário de passageiros junto ao órgão estadual e realizou a viagem partindo de um porto clandestino na localidade de Camará, Marajó", informou a Arcon-PA.