Naufrágio de barco a caminho de Noronha deixa cinco desaparecidos

Uma embarcação de carga com material de construção naufragou a caminho de Fernando de Noronha, nesta quarta-feira (22), deixando cinco pessoas desaparecidas. O dono do barco, Moacyr Luna, detalhou que a tripulação total contava com oito membros, mas que três já foram resgatados. As informações são do g1.

O naufrágio do barco que saiu às 14h de Recife na última terça-feira (21) foi detectado às 4h30, quando um equipamento de sinalização indicou problemas. Perto desse horário, a tripulação ainda perdeu o contato com o continente.

Moacyr Luna Dono do barco "Até o momento, tem três resgatados. Faltam mais cinco. Oito tripulantes, no total. A Marinha está no local. Ele estava navegando tudo bem até as 4h30 da manhã de hoje. Deve ter acontecido uma mudança brusca de tempo".

O Porto do Recife apontou que o barco carregava 100 toneladas de materiais diversos e tinha previsão de chegada às 6h de quinta-feira (23).

Embarcação com suprimentos

O Porto ainda confirmou o naufrágio, detalhando que o barco atracava em Recife a cada duas semanas. A embarcação era responsável por embarcar alguns suprimentos para Fernando de Noronha.

De acordo com comunicado do Porto de Recife, a embarcação não tinha excesso de peso, nem estava com a manutenção atrasada.

O órgão ainda confirmou o resgate de outros três tripulantes e o desaparecimento de outros cinco. Cinco viaturas da Marinha segue buscando o barco nas localidades próximas à costa do município de Cabedelo, na Paraíba.