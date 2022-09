Justiça determina prazo para empresário que agrediu mulher em academia retornar ao Brasil

Thiago Antonio Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, recebeu um prazo de 10 dias para retornar ao Brasil. A decisão da Justiça tem relação ao caso em que o empresário agrediu uma mulher dentro de uma academia em São Paulo.

A determinação também define que Thiago não pode frequentar estabelecimentos desportivos, além de não poder se aproximar da vítima ou de testemunhas do caso. O empresário ainda terá de entregar o passaporte à Justiça. As informações são do portal G1.

O empresário, que viajou para Dubai horas antes da denúncia do Ministério Público, deverá comparecer mensalmente a um estabelecimento jurídico para relatar atividades e justificá-las. A decisão também afirma que Thiago deverá comparecer a todos os atos do processo, quando intimado, informando o endereço atualizado nos autos.

Proteção da vítima

A decisão da juíza também proíbe Thiago de se aproximar a menos de 300 metros da vítima e manter qualquer contato com ela. Em caso de descumprimento, a Justiça pode decretar a prisão preventiva do empresário.

A defesa dele alegou que a viagem a Dubai foi feita em voo de carreira e que ele tem data para retornar ao Brasil.

Operação policial

Na última sexta-feira (9), a Polícia Civil de São Paulo fez uma operação na casa de Thiago e apreendeu acessórios de armas. Uma perícia ainda irá apontar se os equipamentos são legalizados.

A Justiça de Porto Feliz (SP) ainda determinou o desarquivamento do inquérito que investigava denúncias de estupro de uma mulher por Thiago Brennand. Ela ainda teria sido mantida em cárcere privado pelo empresário.