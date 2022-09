Thiago Brennand teria agredido, violentado e obrigado mulher a tatuar suas iniciais em São Paulo

O empresário Thiago Brennand Fernandes Vieira, denunciado nesse domingo (4) por agredir uma modelo em uma academia de São Paulo, teria atacado, estuprado e mantido em cárcere privado outra mulher. O homem ainda obrigara a vítima a tatuar as iniciais do nome dele.

A jovem, que não quis se identificar, lamentou o episódio em que a atriz e modelo Helena Gomes foi agredida pelo empreendedor. O caso, registrado pelas câmeras do local, ganhou repercussão nacional. O registro em vídeo do episódio, na avaliação da moça, é uma evidência sobre o comportamento "violento" do homem.

"Sinto muito pelo que aconteceu com ela. Mas se não fosse isso, ninguém ia ter prova visível de que ele é violento, de que ele é um monstro. Então, graças a ela, eu pude falar: ‘Aconteceu comigo, vão acreditar em mim’", declarou em entrevista ao Fantástico, divulgada nesse domingo.

A brasileira, que reside nos Estados Unidos, relatou que conheceu Thiago Brennand através das redes sociais e, ao se aproximarem, se encantou por ele. "Ele é uma pessoa muito, muito inteligente", detalhou. Mas, em agosto de 2021, durante uma visita ao País para rever os pais, eles se encontraram pessoalmente e ela contou ter vivido momentos de terror nas mãos dele.

Após buscar a jovem no aeroporto, o empresário a levou para a própria mansão, localizada em um condomínio de luxo em Porto Feliz, Interior de São Paulo. Segundo ela, no primeiro dia "foi ótimo", mas no dia seguinte os traços agressivos apareceram após ela negar o acesso dele ao celular dela.

"Ele tomou o telefone da minha mão, me empurrou no chão, me deu um tapa na cara e me forçou a colocar o código no telefone. Simplesmente do nada", relembrou.

Em seguida, Thiago Brennand teria se trancado no próprio quarto e após a mulher pedir o aparelho de volta e dizer querer ir embora do local, ele voltou a agredi-la.

"Ele saiu do quarto dele e falou: 'nenhuma mulher grita comigo desse jeito'. Começou a me bater de novo, e aí foi quando ele me levou para o quarto dele".

"É difícil falar... [Ele] começou a fazer o ato [sexual] mesmo, forçado. E [me] batia, com mão, com chinelo, com sapato. Depois que terminou, eu não era ninguém. Não tinha mais força para fazer absolutamente nada", relembrou.

Após o episódio, a jovem disse que sentiu medo de voltar a irritar o empresário e ser submetida novamente a mesma coisa. Na mansão, havia seguranças, o que acabou intimidando a suposta vítima. "Poderia ter arriscado e saído da casa dele fugida, mas para onde que eu ia? No meio da nada", justificou.

Tatuagem com iniciais do empresário

Legenda: Brasão com duas espadas tatuado na pele da jovem seria o mesmo estampado nas roupas usadas na academia por Thiago Brennand Foto: reprodução/TV Globo

No terceiro dia, os dois deixaram o condomínio de luxo para jantar em um estabelecimento na capital paulista. Durante a ocasião, a moça disse que ponderou pedir ajuda, mas foi alertada por Thiago Brennand. "'Você não pensa em abrir a sua matraca para ninguém'", teria dito ele.

Em seguida, ele teria levado a jovem de volta a mansão, onde teria um tatuador. Ao perceber a situação, a mulher pediu para que o empreendedor não a forçasse.

"'Você agora é propriedade minha. Você vai ficar marcada'", teria dito Thiago Brennand na ocasião.

Portando uma arma e acompanhando de dois seguranças, funcionários, massagistas e tatuador, o empresário orientou que fossem tatuadas as iniciais nela: "TBV".

"Todo mundo [que estava lá foi] conivente, presenciou eu chorando, deitada no sofá, sendo obrigada a fazer uma tatuagem e ninguém fez absolutamente nada. Ninguém se pronuncia na frente nesse homem. Isso não é uma pessoa, não é um humano, é um monstro."

Após sessão, a moça ligou para o irmão e pediu ele chamasse a Polícia. Quando os agentes de segurança chegaram na porta do condomínio de luxo, Thiago Brennand a obrigou a fugir com ele até o aeroporto, onde ele já havia comprado uma passagem para ela embarcar com destino a casa dos pais dela, em Recife, Pernambuco.

Apesar de o desejo de mandar retirar o desenho da pele, ela disse que foi orientada pelo advogado a manter a tatuagem como prova contra o empreendedor.

Ameaças e divulgação de vídeo íntimo

Em Pernambuco, o irmão da suposta vítima chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o caso, mas após ser ameaçada pelo empresário, a moça decidiu ir até à delegacia e desmentir as informações.

"Eu ia fazer tudo que esse homem mandasse para que nada acontecesse com meus filhos, ou com meus pais, que não tinham nada a ver com o fato de eu ter ido para São Paulo encontrar com esse monstro."

No período em que estava no Estado nordestino, a jovem relata que Thiago Brennand divulgou vídeos íntimos dela. Ele teria enviado o material inclusive para a filha dela, que tinha 15 anos na época. Após o episódio, ela decidiu ir novamente à delegacia e confirmar as informações contra ele, incluindo imagens dos hematomas do que acontecera.

Legenda: Jovem teria sido agredida pelo empresário após negar acesso ao telefone dela Foto: reprodução/TV Globo

Falta de provas

A investigação policial sobre o caso começou em Recife, mas foi transferida para Porto Feliz, Interior de São Paulo, onde fica a mansão do empresário.

Durante a investigação, Thiago Brennand, os funcionários dele e o tatuador negaram as afirmações da jovem. O homem ainda disse que teria sido o filho dele, menor de idade, que teria vazado os vídeos íntimos. A Polícia recomendou o arquivamento do caso por falta de provas, o Ministério Público concordou, e o processo foi encerrado em junho deste ano.

Thiago nega acusações

Ao Fantástico, a defesa de Thiago declarou, em nota, que: ele "jamais forçou suas parceiras a terem relações sem o uso de preservativo, respeitando estritamente os limites estabelecidos por elas e agindo sempre com seu consentimento". Afirmou ainda que ele "nunca respondeu a uma ação penal".

Em relação à acusação de estupro e cárcere privado, os advogados afirmaram que o caso "foi rigorosamente investigado pela polícia". Que "o Ministério Público requereu o arquivamento do caso", acolhido pela Justiça.

"Ao arquivar o caso, a juíza determinou a extração de cópias para que fosse investigada a hipótese de que Thiago tenha sido, na verdade, vítima de uma denunciação caluniosa", continuou o comunicado.

O advogado da jovem que acusa Thiago pedirá esta semana a reabertura da investigação, conforme o Fantástico. Além de dar entrada em oito novas queixas contra o empresário.

