Síndica é agredida com tapa por morador de condomínio luxuoso no Rio de Janeiro

Uma síndica de um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi agredida com um tapa no rosto por um morador do prédio que administra. O momento foi registrado e as imagens das câmeras de segurança do local mostram Dayse de Souza Ribeiro, de 56 anos, no chão, logo após cair da cadeira por causa da agressão.

O caso foi registrado no último dia 30 de agosto, no Condomínio de luxo Marina Barra Bella. Segundo o portal UOL, que obteve o boletim de ocorrência do caso, a agressão aconteceu após o morador do prédio receber a informação de que a academia estava fechada para manutenção.

Identificado como Amadeu Ribeiro de Souza Neto, o homem é visto nas imagens conversando com a síndica, enquanto ela estava mexendo no celular. Após o momento, ele dá um tapa no rosto da mulher, que cai com a violência do ato.

Ainda conforme o UOL, Dayse teve ferimentos no rosto e na boca, enquanto é possível ver nas imagens que o chão da academia ficou sujo de sangue. A vítima foi encaminhada para o exame de corpo de delito.

Outras agressões

O caso foi registrado como lesão corporal na 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca. Entretanto, essa não foi a primeira vez que casos desse tipo ocorrem no condomínio.

"Ela já teve três registros de ocorrência contra esse agressor, todos por ofensa contra honra e xingamentos. Ele continua no prédio, e ela está bastante abalada, com medo de voltar e ser agredida", informou o advogado da vítima, Daniel Blanck.

Em entrevista ao UOL, ele revelou que deve pedir uma medida protetiva para garantir a segurança da síndica. Enquanto isso, os moradores do local votaram pela expulsão do condômino durante assembleia interna.

Até então, o suspeito da agressão não teria se manifestado sobre o caso, segundo apurou a reportagem publicada pelo UOL.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil