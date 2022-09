Amazônia perdeu o equivalente a 10 estados do Rio de Janeiro em florestas em 37 anos

A Amazônia já perdeu o equivalente a 12% de áreas de florestas nos últimos 37 anos. O dado é de um levantamento do MapBiomas, divulgado na última sexta-feira (2). O estudo ainda aponta que entre 1985 e 2021 foram perdidos 44 milhões de hectares por conta do desmatamento, representando uma área equivalente a dez vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro.

Durante o período analisado pelo MapBiomas, 44,5 milhões de hectares foram convertidos em espaços para a agropecuária, atividade responsável pela maior parte do desmatamento na região. As informações são do portal G1.

Considerando os estados que compõem a Amazônia Legal, o Pará foi o mais desmatado, com 35,2% das florestas sendo convertidas em áreas de pastagem de gado ou agricultura.

Em julho deste ano, segundo o Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD), também do MapBiomas, já havia demonstrado que o Brasil perdeu quase um estado do Rio de Janeiro nos últimos três anos (2019, 2020 e 2021).

Garimpo e água

Outro ponto destacado pelo levantamento é que a Amazônia perdeu 14,5% da água, com Roraima sendo o estado mais afetado. No período de 25 anos houve uma redução de 53%.

Além disso, o garimpo avançou consideravelmente na região. Em 2021, a atividade respondeu por 74% dos hectares de mineração na Amazônia.

Enquanto isso, pouco mais da metade das áreas florestais restantes, ou 54,3%, ainda estão em áreas legalmente protegida, incluindo Terras Indígenas e Unidades de Conservação.