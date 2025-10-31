Prazo para apuração das denúncias é de 60 dias
O valor foi confirmado pelo superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho
É o segundo ano seguido de queda nas áreas desmatadas do bioma
O número representa um aumento de 1.402% em relação a setembro de 2023
Projeto acontece simultaneamente em três estados com ações para melhora da qualidade do ar, a recuperação de áreas degradadas e a proteção de recursos hídricos
Com 13,19 metros, o rio pode atingir pior recorde caso mantenha, por mais quatro dias, o ritmo de queda do nível
Segundo pesquisadores, região amazônica está passando por uma "transformação acelerada" com "aumento alarmante" no uso do solo para mineração, agricultura e pecuária
Levantamento reuniu dados de janeiro de 2023 a julho de 2024 e foi feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam)
Parceria busca intensificar a cooperação entre o Brasil e o Reino Unido no âmbito de transição climática
Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta quinta-feira (9)