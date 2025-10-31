Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Vista parcial de entrada da obra onde seria construído um centro logístico ao lado do aeroporto de Fortaleza.

Negócios

Governo cria grupo de trabalho para apurar irregularidades em obra na área do Aeroporto de Fortaleza

Prazo para apuração das denúncias é de 60 dias

Paloma Vargas 04 de Outubro de 2025
Imagem mostra rua de Guaramiranga com névoa ao fundo, focando em casas coloridas de uma rua deseta

Ceará

Em seis meses, multas por desmatamento em Guaramiranga atingem R$ 60 milhões

O valor foi confirmado pelo superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho

Bruna Damasceno 26 de Abril de 2025
vista aérea com seca e desmatamento da amazônia

Meio Ambiente

Desmatamento na Amazônia cai 30,6% e chega ao menor valor percentual em 15 anos

É o segundo ano seguido de queda nas áreas desmatadas do bioma

Diário do Nordeste/Agência Brasil 07 de Novembro de 2024
vista aérea da floresta amazonica

Meio Ambiente

Degradação florestal na Amazônia bate recorde mensal em setembro

O número representa um aumento de 1.402% em relação a setembro de 2023

Diário do Nordeste/Agência Brasil 28 de Outubro de 2024
Vista ampla da Chapada do Araripe

Ceará

15 cidades da Chapada do Araripe no CE terão áreas reflorestadas até 2026 para conter crise do clima

Projeto acontece simultaneamente em três estados com ações para melhora da qualidade do ar, a recuperação de áreas degradadas e a proteção de recursos hídricos

Beatriz Rabelo e Lucas Falconery 01 de Outubro de 2024
Rio Negro está em época de seca

Meio Ambiente

Rio Negro pode atingir nível de maior seca histórica em 120 anos

Com 13,19 metros, o rio pode atingir pior recorde caso mantenha, por mais quatro dias, o ritmo de queda do nível

Diário do Nordeste/Agência Brasil 30 de Setembro de 2024
imagem aérea mostrando lado desmatado e lado de floresta verde

Meio Ambiente

Desmatamento na Amazônia destruiu área equivalente a território colombiano em quase quatro décadas

Segundo pesquisadores, região amazônica está passando por uma "transformação acelerada" com "aumento alarmante" no uso do solo para mineração, agricultura e pecuária

Diário do Nordeste/AFP 24 de Setembro de 2024
árvore em meio a vegetação desmatada

Meio Ambiente

Desmatamento do Cerrado resulta na emissão de 135 milhões de toneladas de CO2

Levantamento reuniu dados de janeiro de 2023 a julho de 2024 e foi feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam)

Diário do Nordeste/Agência Brasil 18 de Setembro de 2024
Parceria entre Brasil e Reino Unido

Mundo

Reino Unido anuncia doação de R$ 215 milhões para Fundo Amazônia durante COP 28

Parceria busca intensificar a cooperação entre o Brasil e o Reino Unido no âmbito de transição climática

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 02 de Dezembro de 2023
Foto da floresta amazonia

País

Desmatamento na Amazônia cai 22,3% no período de um ano

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta quinta-feira (9)

Diário do Nordeste/Agência Brasil/AFP 09 de Novembro de 2023
1 2 3