Rio Negro pode atingir nível de maior seca histórica em 120 anos

O Rio Negro, um dos maiores afluentes do rio Amazonas, tem registrado fortes secas em meio ao aumento do desmatamento na Amazônia. A maior seca histórica em 120 anos foi notificada em 2023, quando o Rio Negro atingiu a marca de 12,70 metros. Nesta segunda-feira (30), o rio chegou à marca de 13,19 metros.

Neste cenário, os especialistas do Serviço Geológico do Brasil acreditam que a seca de 2024 deve atingir, ou até ultrapassar, o recorde histórico. Isso porque o nível já ultrapassou a seca de 2010 — segunda maior em 120 anos — que registrou nível de água com 13,63 metros.

O rio está atualmente a 49 centímetros para alcançar o recorde em 120 anos.

Caso o nível das águas continue descendo, em média, 19 centímetros, Manaus alcançará a pior seca de todos os tempos em quatro dias.

Volume de água do Rio Negro

Dentro da bacia amazônica, o Rio Negro é o maior em extensão, sendo um dos rios com maior volume de água do mundo.

Com a estiagem no Amazonas, mais de meio milhão de pessoas estão sendo afetadas. A Agência Brasil detalhou que cerca de 140,3 mil famílias foram prejudicadas com a redução do nível das águas.